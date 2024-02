Doppia degustazione da non perdere al Symposium di Chiavazza: protagonista il “Nebbiolo Eroico” FOTO

Nella settimana dell' amore "Nebbiolo Eroico" al Symposium di Chiavazza. Degustazione da non perdere venerdì 16 e sabato 17 a partire dalle 18.30.

Sarà protagonista il Nebbiolo della Valtellina chiamato in loco Chiavennasca . La coltivazione in questa zona è definita Eroica in quanto le viti vengono allevate in piccoli terrazzamenti con muri a secco in assenza di meccanizzazione. Grumello, Sassella, Valgella, Inferno e Maroggia sono i vini valtellinesi che prendono il nome dalle sotto zone attorno alle città di Chiuro e Sondrio.

I vini della Valtellina sono robusti, tannici e austeri in grado di regalare grandi emozioni. Maurizio Mazzuchetti, titolare dell'Enoteca di Chiavazza, propone tre vini molto interessanti di cui: Valtellina Superiore DOCG Sassella Triacca, Valtellina Superiore DOCG Grumello Nino Negri, Valtellina Superiore DOCG Inferno Nino Negri, con la formula di 15 euro per tre calici: per chi lo desidera saranno serviti taglieri in abbinamento ai vini degustati.

È gradita la prenotazione. Per info: 0150155072, 3355982038 o sywinetr@gmail.com