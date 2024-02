“Dal cuore sulla strada di Monteleone Trasporti nei servizi di trasporti nazionali ed internazionali all’ospitalità di M-AppHotel”.

La passione e l’amore di Monteleone Trasporti per l’attenzione al cliente e per il settore dei trasporti, ha di recente aperto il residence hotel che porta avanti lo stesso spirito di eccellenza: M-AppHotel.

Guidata dal cuore sulla strada fin dal 1948, Monteleone Trasporti ha plasmato il proprio servizio orientato al cliente, ponendo le persone al centro. M-AppHotel, originariamente nato e pensato per gli autisti, poi evoluto per accogliere il turismo e il business, offre un’ospitalità arricchita dall’amore per l’arte e l’innovazione.

Grazie al sistema domotico della struttura e ai servizi moderni, accessibili tramite QR Code, M-AppHotel offre un’esperienza unica e all’avanguardia, che unisce ospitalità e arte alla praticità del mondo digitale.

Dall’esperienza di oltre tre generazioni nel suo settore, Monteleone Trasporti ha dato origine a un connubio unico di emozioni, bellezza e modernità, mantenendo sempre il cuore sulla strada.

In questo San Valentino, questa evoluzione ci ricorda che la passione, e l’amore in generale, si esprimono anche nell’attenzione verso le persone, nell’arte e nell’evoluzione del proprio mondo privato e non.

“Alla Monteleone Trasporti e al M-AppHotel - spiega Fausta Murdaca - celebriamo l’amore in generale, in ogni sua forma e colore, che sia famigliare, che sia romantico e degli innamorati o sia quello lavorativo: nato dalla passione e dall’impegno delle persone. Dove c’è passione c’è amore. Noi lo mettiamo sulla strada, con e per le persone.”