Oltre 300 persone tra studenti, insegnanti e cittadini per "Una vita da social", FOTO

Si è da poco concluso l’evento “Una vita da Social”, la compagna itinerante della Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, che ha fatto tappa nella città di Biella nel corso del quale tantissimi giovani, alunni delle scuole medie di Biella e Provincia, insegnanti e cittadini hanno potuto confrontarsi con operatori qualificati del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica su temi di assoluta attualità.

Tanti gli argomenti e le curiosità trattate nell’aula multimediale allestita all’interno del truck della Polizia di Stato, emblema dell’evento. Dal cyber bullismo, alla divulgazione di video senza autorizzazione, passando poi per i reati informatici e i rischi che la rete può generare: queste le principali tematiche affrontate nell’ottica di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni su un utilizzo più consapevole e responsabile dei social network.

Ospiti dell’evento anche le maggiori Autorità Provinciali e Locali tra i quali il Prefetto e il Questore, il Sindaco e Presidente della Provincia nonché il Dirigente Scolastico Provinciale i quali, accolti dal Dirigente del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Piemonte-Valle d’Aosta, hanno tutti fornito preziosi contributi, punti di vista e spunti di riflessione sui rischi che la rete internet può celare.

Una delle innumerevoli iniziative di prossimità, espressione di messaggi istituzionali della Polizia di Stato, che servono per promuovere e rafforzare una cultura fatta di consapevolezza, legalità e solidarietà con l’obiettivo di finale di rafforzare il rapporto di fiducia tra Polizia di Stato e cittadini.

Oltre 300 persone tra studenti, insegnanti e cittadini si sono alternati questa mattina in Piazza Vittorio Veneto dove hanno avuto modo di interfacciarsi anche con gli operatori del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica i quali hanno illustrato il funzionamento delle tecnologie utilizzate soprattutto nei sopralluoghi delle scene del crimine.

Presenti anche gli Agenti della locale Sezione di Polizia Stradale per trattare i temi della sicurezza stradale e della guida responsabile.

Ancora una volta, dunque, la Polizia di Stato scende in campo al fianco della scuola per fare in modo che il dilagante fenomeno del cyber bullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non faccia più vittime.