Cerrione, esce di strada con l'auto alle 3.30 di notte: prognosi di 30 giorni per una 22enne (foto di repertorio)

Prognosi di circa 30 giorni per una giovane che, intorno alle 3.30 di oggi, 14 febbraio, è uscita di strada con la sua automobile nel comune di Cerrione. A causare il sinistro autonomo, stando alle prime ricostruzioni, forse un colpo di sonno.

Rimasta ferita, la 22enne è stata assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito. Nell'impatto avrebbe riportato alcune fratture. Il veicolo è stato poi recuperato dal carro attrezzi. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.