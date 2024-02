San Valentino, le origini della festa e gli appuntamenti in provincia

Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati, istituita nel 496 d.C. da papa Gelasio I con l'intenzione di sostituire le "lupercalia", una ricorrenza pagana in cui le persone offrivano riti al dio della fertilità Luperco e consistevano in festeggiamenti sfrenati. Per la chiesa tale ricorrenza pagana era in contrasto con la morale e, soprattutto, con l'idea di amore dei cristiani, e per questo motivo il papa decise di spostare la festa al giorno precedente, dedicato appunto a San Valentino, trasformandolo nel protettore degli innamorati.

Un'altra curiosità: in diversi Paesi, è vietato festeggiare San Valentino. Si tratta di luoghi come il Pakistan, la Malesia, l'Indonesia, l'Iran, India, l'Arabia Saudita, ma anche in gran parte della Russia.

E in provincia sono previsti eventi?

Alle 18, il Ricetto di Candelo sarà allestito con frasi e immagini dedicate all'amore e agli innamorati. Sarà quindi un luogo suggestivo in cui fotografare e fotografarsi in compagnia dei propri innamorati. A Biella la mostra "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" ti aspetta con un’apertura serale speciale! Oltre al consueto orario (15.00-19.00) rimarrà aperta fino alle 24.00. Dalle 19.00 ingresso coppia: 1 intero + 1 omaggio