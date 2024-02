“RegaliAMO Biellese” i biglietti vincenti della lotteria

Si è svolta nella mattina di oggi martedì 14 febbraio nella sala del Consiglio di Palazzo Oropa la consegna dei premi della Lotteria “RegaliAMO Biellese”. “Abbiamo fortemente voluto questa lotteria – dice l’assessore al Commercio e sviluppo economico Barbara Greggio -. E’ stato importante fare gli acquisti nei nostri negozi perché dobbiamo salvaguardare le realtà locali”.

“Molti acquisti sono stati effettuati da persone non residenti in città e da questo dato ripartiremo il prossimo anno con l’obiettivo di migliorare, riuscendo ad avere un maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione - spiegano i responsabili delle associazioni di categoria del settore commercio e artigianato presenti alla distribuzione dei premi -. Un altro aspetto positivo riguarda il fatto che molti avevano intenzione di fare acquisiti on line e invece si sono rivolti ai negozianti della città”.

Vediamo i dettagli dei premi finali della Lotteria legata al “Natale nel cuore di Biella”, dove sono stati acquistati e quando.

Il primo premio, una City Bike elettrica, è stata vinta da A. G. grazie all’acquisto effettuato il 3 gennaio 2024 alle ore 11,24 alla Bennet. Il secondo premio, un Iphone 15 (256 GB di memoria) è legato all’acquisto effettuato da C. A. il 17 dicembre 2023 alle ore 17.09 da Agrifarma. Il 3° premio, un viaggio di gruppo in bus per due persone è legato all’acquisto effettuato da Caramori il 3 gennaio 2024 alle ore 9,58 ed è appannaggio di F. C.

Questi nel dettaglio gli altri premi: 4° assegnato a S.N. per l’acquisto al Maxi Di l’1 dicembre 2023 alle ore 11.57; 5° assegnato a M.C. per l’acquisto da Acquadro Dolciumi il 28 dicembre 2023 alle ore 18.32: 6° assegnato a C.G. per l’acquisto da Alfredo Azario il 16 dicembre 2023 alle ore 17,49; 7° assegnato a A.P. per l’acquisto alla Bodega de lopez il 10 dicembre 2023 alle ore 12,21; 8° assegnato a G.G. per l’acquisto al Caffè del teatro il 13 dicembre 2023 alle ore 9,55; 9° assegnato a R.G. per l’acquisto da Della Rossa il 20 dicembre 2023 alle ore 17.37; 10° assegnato a B.B. per l’acquisto da Cravero Edoardo il 29 novembre 2023 alle ore 10,20; 11° assegnato a G.G. per l’acquisto da Dimo il 10 dicembre 2023 alle ore 16.46; 12° assegnato a G.N. per l’acquisto alla Drogheria Carpano il 30 dicembre 2023 alle ore 18.20; 13° assegnato a T.N. per l’acquisto al Binario zero il 14 dicembre 2023 alle ore 21,39; 14° assegnato a E.G. per l’acquisto da La Favola il 30 novembre 2023 alle ore 17.20; 15° assegnato a S.N. per l’acquisto da Gottardo il 2 dicembre 2023 alle ore 15.41; 16° assegnato a F.M. per l’acquisto da Barcellona il 24 dicembre 2023 alle ore 16.37;

17° assegnato a D.C. per l’acquisto da Esselunga il 31 dicembre 2023 alle ore 10.36; 18° assegnato a M.S. per l’acquisto al Bar Mocri il 13 dicembre 2023 alle ore 7.44; 19° assegnato a A.G. per l’acquisto da Bruno sport il 22 dicembre 2023 alle ore 17,41; 20° assegnato a M.T. per l’acquisto da Biella Gelato il 9 dicembre 2023 alle ore 18.52; 21° assegnato a D.P. per l’acquisto da Pandora il 19 dicembre 2023 alle ore 15.38; 22° assegnato a G.R. per l’acquisto dall’Armadio delle meraviglie il 7 dicembre 2023 alle ore 10.24; 23° assegnato a A.F. per l’acquisto da Esselunga il 18 dicembre 2023 alle ore 8.13; 24° assegnato a V.P. per l’acquisto da Carni Botalla l’8 dicembre 2023 alle ore 18.46; 25° assegnato a A.P. per l’acquisto da Detto fatto il 9 dicembre 2023 alle ore 10.25; 26° assegnato a A.S. per l’acquisto da Cisalfa Sport il 7 dicembre 2023 alle ore 11.59; 27° assegnato a V.M. per l’acquisto da Bibo Sport il 20 dicembre 2023 alle ore 12.14; 28° assegnato a A.S. per l’acquisto da De Mori il 23 dicembre 2023 alle ore 10.58; 29° assegnato a E.L. per l’acquisto alla farmacia Masarone il 19 dicembre 2023 alle ore 11.28; 30° assegnato a F.F. per l’acquisto da Angelone service il 29 novembre 2023 alle ore 19.15; 31° assegnato a I.M. per l’acquisto da Atlantic il 10 dicembre 2023 alle ore 12.43; 32° assegnato a S.N. per l’acquisto da De Mori l’1 dicembre 2023 alle ore 18; 33° assegnato a C.A. per l’acquisto da Bigodini e dintorni il 17 dicembre 2023 alle ore 16.47; 34° assegnato a A.C. per l’acquisto da Blu soul il 17 dicembre 2023 alle ore 13.27; 35° assegnato a G.R. per l’acquisto da Sereno galantino il 27 dicembre 2023 alle ore 18.40; 36° assegnato a M.M. per l’acquisto da Cappello point il 5 gennaio 2024 alle ore 11.01; 37° assegnato a A.F. per l’acquisto da Beer shop il 22 dicembre 2023 alle ore 13.15; 38° assegnato a A.C. per l’acquisto da Aldi il 2 gennaio 2024 alle ore 19.18; 39° assegnato a V.T. per l’acquisto da Expi il 6 dicembre 2023 alle ore 18.21; 40° assegnato a L.D. per l’acquisto al bar Piscina il 5 dicembre 2023 alle ore 9.46; 41° assegnato a G.N. per l’acquisto da De Mori il 23 dicembre 2023 alle ore 18.22; 42° assegnato a S.B. per l’acquisto da Bert shop il 15 dicembre 2023 alle ore 18.24; 43° assegnato a A.D. per l’acquisto da Cisalfa il 13 dicembre 2023 alle ore 12.53; 44° assegnato a M.O. per l’acquisto al Pane il 7 dicembre 2023 alle ore 10.06; 45° assegnato a I.M. per l’acquisto da Dolce manna il 24 dicembre 2023 alle ore 10.10; 46° assegnato a M.C. per l’acquisto da Birreria Biellese il 15 dicembre 2023 alle ore 22.14; 47° assegnato a P.T. per l’acquisto all’Esselunga il 10 dicembre 2023 alle ore 17.29; 48° assegnato a R.P. per l’acquisto da Foot locher il 4 dicembre 2023 alle ore 16.31; 49° assegnato a L.D. per l’acquisto da Acqua e sapone il 16 dicembre 2023 alle ore 9.27; 50° assegnato a G.G. per l’acquisto da Mosca 1916 il 14 dicembre 2023 alle ore 8.53; 51° assegnato a M.Z. per l’acquisto da Tiger Italia 1 il 16 dicembre 2023 alle ore 15.10; 52° assegnato a C.O. per l’acquisto da Agrizoo 2 il 24 dicembre 2023 alle ore 10.35; 53° assegnato a M.D. per l’acquisto Teddy spa il 24 dicembre 2023 alle ore 13.50; 54° assegnato a G.F. per l’acquisto al Buffet stazione il 6 dicembre 2023 alle ore 8.27; 55° assegnato a G.B. per l’acquisto alla Pasticceria Coggiola il 9 dicembre 2023 alle ore 18.26; 56° assegnato a V.T. per l’acquisto da Floor Up il 18 dicembre 2023 alle ore 18.21; 57° assegnato a A.S. per l’acquisto da Fabja il 30 dicembre 2023 alle ore 21.47; 58° assegnato a F.C. per l’acquisto da Cinzia Zaghi atelier il 15 dicembre 2023 alle ore 17.39; 59° assegnato a F.B. per l’acquisto da Acquadro dolciumi il 2 dicembre 2023 alle ore 11.07; 60° assegnato a P.T. per l’acquisto al Burger King il 7 dicembre 2023 alle ore 15.39; 61° assegnato a M.A. per l’acquisto da Atlantic l’11 dicembre 2023 alle ore 11.56; 62° assegnato a R.P. per l’acquisto alla farmacia Domenicone l’1 dicembre 2023 alle ore 17.13; 63° assegnato a G.B. per l’acquisto da Carni Botallla il 16 dicembre 2023 alle ore 10.58; 64° assegnato a E.M. per l’acquisto da Tipici specialità mediterranee il 6 dicembre 2023 alle ore 16.44; 65° assegnato a J.M. per l’acquisto da Best seller il 22 dicembre 2023 alle ore 14.01: 66° assegnato a R.Z. per l’acquisto da Sereno galantino il 14 dicembre 2023 alle ore 17.16; 67° assegnato a B.C. per l’acquisto da Giuliana Biella l’8 dicembre 2023 alle ore 18.03; 68° assegnato a V.M. per l’acquisto da Acquadro dolciumi il 20 dicembre 2023 alle ore 9.59; 69° assegnato a A.A. per l’acquisto da Acquadro dolciumi il 15 dicembre 2023 alle ore 12.11; 70° assegnato a M.B. per l’acquisto da Lidl Italia il 7 dicembre 2023 alle ore 10.50; 71° assegnato a R.P. per l’acquisto all’Esselunga il 4 dicembre 2023 alle ore 16.09; 72° assegnato a L.S. per l’acquisto alla Pasticceria Massera il 12 dicembre 2023 alle ore 17.04; 73° assegnato a A.P. per l’acquisto da Acqua e sapone il 28 dicembre 2023 alle ore 11.00; 74° assegnato a G.R. per l’acquisto alla Birreria Biellese il 7 dicembre 2023 alle ore 19.42; 75° assegnato a A.C. per l’acquisto da Casa il 6 gennaio 2024 alle ore 17,55; 76° assegnato a I.Z. per l’acquisto presso Diffusione italiana preziosi l’8 dicembre 2023 alle ore 16.04; 77° assegnato a L.P. per l’acquisto al Go bar il 16 dicembre 2023 alle ore 15.45; 78° assegnato a V.S. per l’acquisto al Maxi Di il 13 dicembre 2023 alle ore 14.34; 79° assegnato a C.D. per l’acquisto alla Pasticceria Massera il 29 dicembre 2023 alle ore 17.08; 80° assegnato a A.T. per l’acquisto alla Bennet 18 dicembre 2023 alle ore 17.27; 81° assegnato a A.S. per l’acquisto da Giordano Adolfo il 21 dicembre 2023 alle ore 22.41; 82° assegnato a V.S. per l’acquisto da Wonderful il 29 novembre 2023 alle ore 18.13; 83° assegnato a L.D. per l’acquisto da De Mori il 12 dicembre 2023 alle ore 12.01; 84° assegnato a A.D. per l’acquisto da Mister Coffees il 30 dicembre 2023 alle ore 9.43; 85° assegnato a F.B. per l’acquisto da H&M il 15 dicembre 2023 alle ore 16.40; 86° assegnato a A.F. per l’acquisto alla Caffetteria Sisters il 27 dicembre 2023 alle ore 17.03; 87° assegnato a M.O. per l’acquisto al Biscottificio Cervo il 16 dicembre 2023 alle ore 18.42; 88° assegnato a S.N. per l’acquisto da Exoticus il 22 dicembre 2023 alle ore 14.43; 89° assegnato a A.A. per l’acquisto da Apicella il 25 dicembre 2023 alle ore 21.42; 90° assegnato a S.D. per l’acquisto al Caffè degli artisti il 21 dicembre 2023 alle ore 18.02; 91° assegnato a L.S. per l’acquisto alla Cascina il 14 dicembre 2023 alle ore 18.50; 92° assegnato a C.G. per l’acquisto al Kiko spa il 17 dicembre 2023 alle ore 13.23; 93° assegnato a G.B. per l’acquisto all’Angolo della pasta il 12 dicembre 2023 alle ore 11.15; 94° assegnato a M.C. per l’acquisto al Globo il 7 dicembre 2023 alle ore 11.58; 95° assegnato a G.G. per l’acquisto da Elettricità Bonandi il 18 dicembre 2023 alle ore 18.40; 96° assegnato a A.D. per l’acquisto da Douglas il 30 dicembre 2023 alle ore 10.53; 97° assegnato a F.F. per l’acquisto da Kiko gli Orsi il 7 gennaio 2024 alle ore 16.10; 98° assegnato a M.S. per l’acquisto al Glamour il 9 gennaio 2024 alle ore 10.21; 99° assegnato a M.T. per l’acquisto alla cartoleria Pettinello il 6 dicembre 2023 alle ore 16.51; 100° assegnato a L.T. per l’acquisto al Caffè antica latteria il 2 dicembre 2023 alle ore 11.30.