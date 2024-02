Gaglianico, grande successo per il corso di potatura

Grande successo a Gaglianico per il corso che intende fornire le informazioni principali per poter potare nel modo corretto le più comuni piante da frutto.

«Questo corso – spiega il vicesindaco Luca Mazzali – è stato il naturale proseguimento del progetto degli Orti Urbani e del corso per coltivare un orto; con gli orti abbiamo voluto dare la possibilità a circa 24 persone di avere un piccolo appezzamento di terreno e poter così coltivare i propri ortaggi mentre con il corso sono state fornite le nozioni base a chi vuole iniziare la realizzazione di un proprio orto. Con questa ultima iniziativa, si è voluto dare le informazioni principali per poter potare nel modo corretto le più comuni piante da frutto ma anche dare consigli e suggerimenti a chi è già pratico dell’argomento. In tutte le quattro serate l’affluenza è stata notevole (circa 90 persone) e per questo sono felice che l’evento sia piaciuto e abbia avuto un gran numero di partecipanti; significa che l’argomento è interessante e attuale, centrando l’idea che sempre più persone si stiano avvicinando all’agricoltura anche solo per coltivare un piccolo orto o un piccolo frutteto a casa. Voglio ringraziare per la loro disponibilità i docenti Falletti Gianpaolo e Regis Michelangelo, che con grande competenza hanno portato a termine questo corso, rispondendo anche alle numerose domande del pubblico».