Parlare della morte senza tabù, rassegna di film per riflettere sul fine vita

Ripartono il prossimo 20 febbraio gli appuntamenti con la rassegna cinematografica “Pronti a morire? Al cinema per riflettere sul fine vita” organizzata dal Gruppo di Pensiero “L’Orsa Maggiore” insieme a LILT Biella e grazie alla collaborazione del Cinema “Verdi” di Candelo e al sostegno del Lions Club “Bugella Civitas”.

La rassegna si pone come prima sperimentazione culturale per far riflettere il pubblico, e non solo gli addetti ai lavori, sulla tematica del fine vita. I primi due appuntamenti (il 21 novembre con il film “Il Ciliegio di Rinaldo” al Cinema Verdi e il 6 dicembre “È andato tutto bene” al Cinema Teatro “Giletti” di Ponzone), hanno confermato l’interesse nell’affrontare un tema così importante, spesso considerato un tabù.

In un’epoca che esalta valori come la giovinezza, la bellezza, l’efficienza fisica, il successo e la spensieratezza, parlare della morte è “deprimente”, “mette ansia”, “porta sfortuna”, è di “cattivo gusto”. È vero, invece, il contrario: meno comprendiamo, e accettiamo, l’idea della morte, maggiore è il disagio che suscita parlarne. Seguendo questo principio, ogni film sarà introdotto da un breve commento che riporterà le riflessioni scaturite dalla proiezione precedente e raccolte con un apposito questionario.

I film inseriti nel calendario della rassegna sono stati scelti grazie alla collaborazione con il Cinema Verdi con l’obiettivo di affrontare il tema della morte secondo registri, punti di vista, culture e sensibilità diverse. Ecco quindi i prossimi appuntamenti e i titoli in programma: 20 febbraio “Departures” di Yōjirō Takita (2008); 20 marzo “Plan 75” di Chie Hayakawa (2022); 17 aprile “Acqua e Anice” di Corrado Ceron (2022); 14 maggio “Il caftano blu” di Maryam Touzani (2022); 12 giugno “Andare all’altro mondo” di Remo Schellino (2023) - con la presenza del regista in sala.

Il primo appuntamento sarà quindi martedì 20 febbraio alle ore 21:00 al Cinema Verdi di Candelo con “Departures”, Premio Oscar nel 2009 come migliore film straniero. La pellicola racconta la storia di un uomo, un violoncellista rimasto senza lavoro che torna a vivere insieme alla moglie nel suo paese natale, nella casa ereditata dopo la morte della madre, per iniziare una professione completamente diversa; proprio grazie al suo lavoro, Daigo - questo il nome del protagonista - avrà modo di incontrare la morte sotto vari aspetti e dimostrare più rispetto per la vita.

Il Gruppo di Pensiero “L’Orsa Maggiore” è già al lavoro per selezionare i titoli da proporre nel calendario autunnale. Per maggiori informazioni: 0158352111 – info@liltbiella.it