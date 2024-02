Speciale Elezioni 2024, istruzione per cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia (foto di repertorio)

In occasione delle prossime elezioni del Parlamento Europeo, fissate tra il 6 e il 9 giugno 2024, anche i cittadini dell’Unione Europea qui residenti possono esercitare in questo comune il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando apposita domanda.

Il modulo di domanda, corredata da copia del documento di identità, è ritirabile presso il comune o scaricabile dal sito: www.comune.biella.it – servizi on line - sportello unico digitale – elettorale – modulo ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE. ENTRO L’11 MARZO 2024 DOVRA’ ESSERE:- presentata personalmente: Ufficio Elettorale Comune di Biella- Via Battistero 4 - (orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 08,30 alle 11,30 e dalle 14,15 alle 15,15; martedì e venerdì dalle 08,30 alle 12,30);- oppure tramite PEC: protocollo@cert.comune.biella.it

In caso di accoglimento della domanda, gli interessati potranno ritirare una tessera elettorale con l’indicazione del seggio in cui recarsi a votare. Chi risulta già iscritto nell’apposita lista aggiunta non deve ripetere la domanda.---Elezioni del Consiglio comunale e del Sindaco da parte dei cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia. In occasione delle prossime elezioni Amministrative, fissate per l’8 e 9 giugno 2024, anche i cittadini dell’Unione Europea qui residenti possono esercitare in questo comune il diritto di voto per l’elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco, presentando apposita domanda.

Il modulo di domanda, corredata da copia del documento di identità, è ritirabile presso il comune o scaricabile dal sito: www.comune.biella.it – servizi on line - sportello unico digitale – elettorale – modulo ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI AGGIUNTE.ENTRO IL 30 APRILE 2024 DOVRA’ ESSERE:- presentata personalmente: Ufficio Elettorale Comune di Biella- Via Battistero 4 - (orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 08,30 alle 11,30 e dalle 14,15 alle 15,15; martedì e venerdì dalle 08,30 alle 12,30);- oppure tramite PEC: protocollo@cert.comune.biella.it,In caso di accoglimento della domanda, gli interessati potranno ritirare una tessera elettorale con l’indicazione del seggio in cui recarsi a votare.

Chi risulta già iscritto nell’apposita lista aggiunta non deve ripetere la domanda. Info: Ufficio Elettorale – Comune di Biella – 015.3507302/504 - elettorale@comune.biella.it