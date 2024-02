Roberto Costella si offre per mediare lo stallo delle Aree interne.

Il consigliere di opposizione di Valdilana e dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale interviene conciso nella polemica sorta tra Valsesia e Valsessera sui fondi delle aree interne. “Dopo aver assistito alle polemiche e agli scontri scaturiti nei giorni scorsi sulle aree interne - afferma Costella - accolgo l’appello di Pietrasanta e Grosso e mi metto a disposizione per mediare la situazione. Voglio aiutare il mio territorio, il mio Comune, ma anche la Valsesia a trovare un accordo e chiudere la strategia. Dobbiamo ragionare come un unico Territorio. È l’unico modo che abbiamo per combattere spopolamento e calo dei servizi”. Roberto Costella, classe 1980, capogruppo consiliare di “Cambiamento per Valdilana” è candidato a sindaco per Valdilana alle prossime votazioni dell’8 e 9 giugno. “Ho studiato con attenzione questa strategia e i suoi meccanismi in veste di consigliere dell’Unione. È stato fatto un grande lavoro da tutti e ho una mia visione che sono sicuro possa trovare l’accordo definitivo, senza danneggiare nessuno. Mi offro per mediare in quanto conosco bene i due territori e molti loro amministratori - dice Costella -. Dobbiamo ragionare come un unico territorio affrontando insieme questa sfida col massimo rispetto e unità. Basta polemiche e divisioni. È il momento di amministrare per un futuro migliore e mettere da parte l’ideologia politica”.

Costella ha comunicato la sua volontà alla Cabina di regia.