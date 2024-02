Biella, “Una Vita da Social”: oltre 200 studenti sul truck della Polizia Postale, FOTO

Sono 4 gli Istituti biellesi (Scuola media di Cossato, Scuola media di Gaglianico, Istituto comprensivo “Biella tre” e Istituto San Francesco d’Assisi) che questa mattina, mercoledì 14 febbraio, hanno partecipato con alcune classi, in Piazza Vittorio Veneto, per vivere un’esperienza educativa all’interno del truck della Polizia Postale.

Il grande camion allestito a ridosso della Fons Vitae ha ospitato, durante tutto il corso della mattinata, i ragazzi che entrando si sono immersi nel mondo dei social e del web. Social network, cyberbullismo, educazione stradale e contrasto alla discriminazione sono solo alcune delle tematiche trattate durante gli incontri. Al termine della presentazione gli studenti hanno avuto la possibilità di osservare i mezzi della polizia ed esposizioni in materia di sicurezza e attrezzatura utilizzata dalle forze dell’ordine.

L’evento, organizzato dalla Polizia Postale di Biella, ha accolto il mezzo che, attraverso un percorso itinerante, diffonde consapevolezza ai più giovani di tutta Italia. Soffermandosi a Biella, con partenza da Sanremo (in occasione del 74° Festival della Canzone italiana), il “convoglio” ha coinvolto oltre 200 studenti che a partire dalle ore 9.00, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con molti membri della Polizia di Stato: “L’obiettivo si rivolge alla prevenzione di episodi di violenza, vessazione, diffamazione e molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della ‘parola’ - affermano gli organizzatori – Gli studenti potranno, attraverso il diario di bordo, lanciare il loro messaggio positivo contro il cyberbullismo, per diffondere le buone pratiche fra i coetanei.

Alle ore 11.00 gli interventi delle autorità hanno chiuso la serie di turni dedicati alle scuole, per terminare con i ringraziamenti e le foto di gruppo.