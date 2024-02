Valdilana, oltre 40mila euro di contributi per enti ed associazioni

Con Delibera n. 22 dell’8 febbraio scorso la giunta di Valdilana ha provveduto all’assegnazione di contributi ad enti ed associazioni che abbiano fatto pervenire richiesta, secondo quanto previsto dall’apposito regolamento comunale, o per altre attività/progetti le cui finalità concorrano alla realizzazione di un beneficio diffuso ai cittadini di Valdilana.

“L’obiettivo è quello di sostenere le realtà territoriali che, a vario titolo e nei diversi ambiti di competenza, permettono con il loro impegno quotidiano la promozione dello sviluppo della nostra comunità, favorendo processi di aggregazione sociale, collaborazione e solidarietà - spiega il sindaco Mario Carli - Rinnoviamo il ringraziamento a tutti coloro che dedicando tempo agli altri si mettono in gioco con entusiasmo per il benessere del nostro paese”.

La somma complessiva stanziata e che verrà assegnata nei prossimi giorni è di 41.850 euro, suddivisa secondo i settori di intervento seguenti: cultura e turismo per 10.800 euro; sport per 12.500 euro; sociale – centri estivi per 13.550 euro; protezione civile per 5.000 euro.