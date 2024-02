Casapinta: Al via tra breve la progettazione della Comunità Energetica

In seguito alla pubblicazione dei decreti attuativi, come già anticipato dall'Amministrazione in una prima riunione, verrà costituita una comunità energetica formata dal Comune e da altri componenti privati che volontariamente vorranno aderire.

La CER sarà costituita con apposito contratto/convenzione a costo zero per chi aderirà grazie ai finanziamenti statali e si potrà realizzare un impianto fotovoltaico la cui produzione di energia sarà immessa nella rete elettrica da cui trarre giovamento economico.

Nella prima fase era stato fatto uno studio di fattibilità preliminare a cura di Enerbit ed ora è necessario aderire in maniera definitiva alla CER.

Le famiglie interessate all'adesione possono rivolgersi al comune per ulteriori chiarimenti entro fine febbraio. Il Comune indirà a breve una riunione di sottoscrizione al fine di far partire i lavori in tempi brevi.