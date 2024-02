A Casapinta nasce la Pro Loco

In questi giorni é in corso una campagna di comunicazione in paese e nei Comuni limitrofi per presentare la nuova Pro Loco di Casapinta a tutta la cittadinanza. In questa fase iniziale si stanno infatti cercando persone motivate e appassionate che desiderino contribuire al successo di questo progetto, iscrivendosi all’associazione; un’associazione che si propone di promuovere e valorizzare il territorio e di organizzare eventi che possano arricchire la vita della comunità.

E’ convinzione del Gruppo Pro Loco che “insieme si possa costruire un'organizzazione a sostegno del territorio e inclusiva di tutti i gruppi di volontari che sono già attivi in paese, capace di rendere ancora più speciale Casapinta”.

L'iscrizione all'associazione tramite l'acquisto della tessera Pro Loco UNPLI avrà un costo di 10€ e sarà valida un anno. La quota di iscrizione permette da un lato di sostenere tutte le spese vive dell'associazione e dall’altro di accedere a un’assicurazione che copre gli iscritti durante lo svolgimento delle attività promosse (ad esempio alla manutenzione dei sentieri o alla gestione delle aree comuni come Cucciapinta, dedicata ai quattrozampe del paese, o ancora all'organizzazione di mercatini).

Tra queste, sta per partire il primo evento ufficiale organizzato dalla nuova Pro Loco, ovvero un corso in due serate dedicato alla coltivazione di orti con approccio biologico tenuto dal vivaista Davide Scarlatta (lunedì 26 febbraio e lunedì 8 aprile nella sala ex Cinema di Casapinta alle ore 21).

Altri eventi seguiranno nel corso dell'anno: dalla promozione della rete di sentieri attraverso la collaborazione con scuole e associazioni di volontariato, all'organizzazione di gare sportive, dal proseguimento della riqualificazione delle frazioni con i laboratori artistici, al mercatino natalizio.

Tanta cura e’ stata dedicata all’avvio di questa nuova iniziativa di un paese che già si dimostra cosi attivo come Casapinta. Il logo della nuova Pro Loco, ad esempio, è stato creato ad hoc dall’artista Rita Torello Viera, che già segue i laboratori artistici dedicati alla riqualificazione del paese. Rappresenta da un lato le origini del nome di Casapinta (una casa dipinta-domus picta) e dall’altro le persone che da sempre lo sostengono e lo mantengono vivo.

Chiunque sia interessato a partecipare o desideri saperne di più, puo’ contattare il Presidente Luca Sportelli (+39 348 129 2279).

Il Gruppo Pro Loco sarà felice di condividere e accogliere nuove idee.

“Insieme possiamo costruire qualcosa di molto importante per li nostro territorio!” Dichiarano entusiasti.