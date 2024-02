Oltre 40 anni in Protezione Civile, Mongrando premia l'ex dipendente comunale Paolo Cullaz

Ieri, lunedì 12 febbraio, durante la seduta del Consiglio Comunale di Mongrando, il sindaco Antonio Filoni e l’assessore alla Protezione Civile Daniele Calligaris hanno voluto conferire una targa di riconoscimento a Paolo Cullaz, ex dipendente comunale, per il servizio di volontariato svolto per più di quarant’anni anni all’interno della Protezione Civile.

Un gesto di ringraziamento per il servizio reso a tutta la comunità, stretta in un unico abbraccio, con la sua famiglia, gli uomini e le donne della Protezione Civile e tutto il consiglio.