Biella in musica: due stelle alla Fondazione Perosi.

Il concerto di Pavel Berman e Maria Meerovitch alla Sala dei Concerti dell'Accademia Perosi a Biella, venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 20:45, promette di essere un evento straordinario.

Pavel Berman, vincitore del Concorso Indianapolis, è un violinista di fama internazionale che si esibisce regolarmente in Italia e all'estero come solista e direttore. A sette anni si è esibito per la prima volta in pubblico con la Gor'kij Philharmonic Orchestra. Nel 1992 si è trasferito negli Stati Uniti per studiare con Dorothy DeLay e Isaac Stern. Pavel Berman ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale di violino di Indianapolis nel 1990.

Ha suonato con importanti orchestre come i Virtuosi Italiani, i Virtuosi di Mosca, la Haydn di Trento e Bolzano, i Pomeriggi Musicali di Milano, l'Orchestra da Camera di Mantova e molte altre. Ha anche suonato in prestigiose sale come la Carnegie Hall, il Théâtre des Champs Elysées e la Salle Gaveau di Parigi. Insegnante presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e tiene corsi accademici presso l'Accademia Perosi di Biella, annovera tra i suoi allievi due premi Paganini: Giuseppe Gibboni, Primo premio nell’edizione 2021 e Jingzhi Zhang, Secondo premio 2023.

Maria Meerovitch, pianista di talento, è nata a San Pietroburgo e ha iniziato la sua educazione musicale all'età di sei anni. Ha studiato con importanti professori come Anatol Ugorski presso il Conservatorio Statale Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo e si è diplomata al Conservatorio Reale di Anversa. Maria Meerovitch ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali ed è stata invitata a tenere masterclass in tutto il mondo. Ha collaborato e realizzato numerose registrazioni (per citarne alcune: Arte-TV, MezzoTV, Teldec-classics, Naxos...) con diversi partner internazionali di musica da camera, tra cui: Martha Argerich, Pinchas Zukerman, Philippe Hirschhorn, Saulus Sondeckis, Maxim Vengerov, Vadim Repin, Daniel Hope, Dmitry Sitkovetzky, Boris Berezovsky, Sergei Nakariakov, Daishin Kashimoto, Pavel Berman, Boris Brovtsyn e altre ancora. Ha vinto il primo premio in concorsi internazionali come il G.B. Viotti, Italia e il Ch. Hennen, nei Paesi Bassi; da allora si esibisce in tutto il mondo.

Come solista, si è esibita con orchestre di fama internazionale come la London Philharmonic Orchestra e la Stuttgart Chamber Orchestra.

Il programma del concerto include la Sonata in si minore per violino e pianoforte di Ottorino Respighi e la Sonata in sol maggiore per violino e pianoforte di Dmitri Shostakovich.

La Sonata in si minore per violino e pianoforte, P 110 di Ottorino Respighi è composta da tre movimenti. Il primo movimento, Moderato, è caratterizzato da un'atmosfera intensa e drammatica, con passaggi virtuosistici per entrambi gli strumenti. Il secondo movimento, Andante espressivo, è più lirico e introspettivo, con melodie dolci e cantabili. Il terzo movimento, Allegro moderato ma energico (Passacaglia), è basato su un tema principale che viene ripetuto e variato nel corso del movimento, creando un effetto di crescendo ed energia.

La Sonata in sol maggiore per violino e pianoforte, op. 134 di Dmitri Shostakovich è composta da tre movimenti. Il primo movimento, Andante, è caratterizzato da un'atmosfera malinconica e riflessiva, con passaggi melodici dolci e delicati. Il secondo movimento, Allegretto, è più vivace e giocoso, con ritmi sincopati e motivi ritmici incisivi. Il terzo movimento, Largo, è di nuovo caratterizzato da un'atmosfera malinconica e introspettiva, con melodie espressive e intense che si sviluppano lentamente nel corso del movimento.

Un'opportunità unica per gli appassionati di musica classica di ascoltare questi brani eseguiti da due grandi artisti.

Per ulteriori informazioni e acquisto dei biglietti, si prega di visitare il sito web della Fondazione Perosi o contattare il numero 015 29040. Sito web: www.accademiaperosi.org Email: info@accademiaperosi.org

Pavel Berman - Maria Meerovitch

Natura 'severa' e spirito "romantico"...

(violino e pianoforte)

Biella - Sala Concerti I Piano - Accademia Perosi

Data: 16-02-2024

Ore: 20:45

Intero: 15.00 €

Under 27: 10.00 €

Under 13: 5.00 €

Abbonamenti alla stagione concertistica in vendita presso la biglietteria.

015 29040

C.so del Piazzo 24

13900 Biella - IT