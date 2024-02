Amministrative 2024 a Biella, Marta Bruschi si presenta

“Mi candido perché sono stanca di una Biella che vivacchia. La Giunta uscente non ha aperto alcun nuovo cantiere e non ha completato i progetti della precedente Amministrazione. I nostri progetti sono riallacciare i rapporti con la società civile con cui la Giunta Corradino ha litigato, e riaprire i quartieri. In ambito sanitario la telemedicina. In tema di viabilità, una città con meno spazio per le auto e più per pedoni, carrozzelle e biciclette. Inoltre ridare vita al piano regolatore puntando sulla zona lungo il torrente Cervo, un’area in cui si concentrano natura, sport e museo del tessile: quindi riaprirne gli accessi e ripristinare il parco fluviale già presente nello stesso piano regolatore. Il mio obiettivo è vincere e sarò una sindaca a tempo pieno”.

Questo il biglietto da visita di Marta Bruschi, la candidata sindaca a Biella di Pd, +Europa e Verdi e Sinistra alle elezioni amministrative del prossimo giugno, che si è presentata ufficialmente ieri, lunedì 12 febbraio.

Marta Bruschi è stata introdotta da Sergio Leone, Segretario del Circolo Cittadino del Partito Democratico, e Rinaldo Chiola, Segretario Provinciale Dem.

“Marta Bruschi – dichiara Leone – è una giovane donna che vuole rimanere a Biella per mettere a disposizione la sua voglia di fare per il futuro di questa città. Noi siamo pronti a darle una mano”.

“Una donna poco più che trentenne e che arriva da 5 anni di esperienza in Consiglio Comunale – afferma Chiola - è il profilo ideale per un ruolo importate come il sindaco del capoluogo, e per guardare al futuro. Noi siamo aperti alla società civile ed aperti alla costruzione di un progetto più largo per la formazione di una lista civica di persone impegnate per la città".

Gli alleati certi oggi sono +Europa. “Marta Bruschi – dice Lorenzo Zanotti – è una persona competente, capace, che studia molto, con passione per la sua città. Qualità fondamentali per una candidata sindaca”. E Verdi e Sinistra, rappresentati da Corrado Cossu: “Non potevano auspicare ad una candidata migliore. Marta Bruschi è un un vento gentile e rivoluzionario che mette in discussione il modo di fare politica su questo territorio. E’ stata eccepita la sua poca esperienza, ma oggi gli amministratori a Biella hanno esperienza e ne vediamo i risultati”.