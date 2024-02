Pallavolo, M-App Hotel SPB cede alla capolista Volley Novara.

La partita

Partita equilibrata, con i biellesi che sono rimasti ben attaccati al punteggio in diverse fasi, non riuscendo a chiudere nei momenti decisivi. Novara si è dimostrata una squadra che difende molto e, nonostante i 33 punti combinati di Mazzoli e Bottigella, i biellesi non sono riusciti a spuntarla. Una speranza è stata accesa nel terzo set, ma i novaresi sono stati bravi a rimettere subito a posto i conti, portandosi a casa il bottino pieno.

Il commento di Fabio Mazzoli

"Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata contro una squadra esperta: al momento sta guidando la classifica. Non siamo riusciti ad imporci nei primi set peccando di concentrazione e commettendo troppi errori e nonostante un buon terzo set non siamo riusciti a portare la partita al tie break. Sarà sicuramente fondamentale lavorare sulle nostre debolezze sia in vista del campionato di Serie D, che della seconda fase U19.”

I numeri

M-App Hotel SPB - Volley Novara 1-3

Parziali: 17-25; 20-25; 25-23; 18-25.

Tabellino: Berteletti 7, Bottigella 15, Castrovilli 0, Maio 0, Mazzoli 18, Rolando 1, Sarasino 5, Stragiotti 4, Vacca 0, Vicario 0. Libero: Pelosini.