Niente più "Biella Masquarade", carnevale al Piazzo annullato

Nella mattina di oggi martedì 13 febbraio le voci hanno iniziato a circolare fino a diventare realtà: niente più carnevale al Piazzo sabato 17 febbraio.

L'evento, organizzato da Fabrika Biella, era in programma in piazza Cisterna. Si sarebbe trattato della 2° edizione come Biella Masquarade, ma per motivi organizzativi è stato annullato. Si è provato a cercare anche più soluzioni per evitare la cancellazione della manifestazione, ma non è stata trovata alternativa.

Dietro la scelta, l'impraticabilità del parcheggio del Bellone ai piedi del borgo per via di lavori di manutenzione iniziati in questi giorni e il malfunzionamento della ex funicolare.