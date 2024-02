Carnevale a Benna con la Fagiolata, consegna della De.C.O.

Lo scorso weekend, dopo la messa e la consegna delle chiavi del paese da parte del sindaco alle maschere il Principe Ildebrando e la Bella Castellana, si è ufficialmente aperta la 47.a edizione del Carnevale Benefico di Benna. I fasulat, come d'abitudine, si sono dati appuntamento alle 4 del mattino per l'accensione del fuoco e per garantire ai presenti una gustosa fagiolata.

Proprio in quest'occasione, l'amministrazione comunale, in un'ottica di tutela e promozione dei prodotti legati alle tradizioni e alle tipicità del posto, riconoscendo la caratteristiche particolari e la tradizione che da oltre cinquant'anni si tramanda, in particolare con le famiglie che con il loro impegno trasmettono di generazione in generazione questa usanza, ha riconosciuto alla Fagiolata di Benna la Denominazione Comunale d'Origine, De.C.O. ovvero il marchio "Made in Benna".

Nel pomeriggio i festeggiamenti sono continuati con il Carnevale dei Bambini.