Ieri i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Nizza Monferrato in via Migliardi, per il salvataggio di un gatto, rimasto incastrato nel vano motore di un'autovettura.

Il personale ha dovuto sollevare la vettura e togliere uno degli pneumatici per liberare il gatto, che è stato poi portato ad un veterinario di zona.