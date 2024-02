Sandigliano, auto finisce contro uno spartitraffico: donna in ospedale (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Incidente autonomo a Sandigliano, dove un'auto è finita contro uno spartitraffico. È successo ieri sera, in prossimità della rotonda di Sandigliano.

Alla guida una donna di circa 67 anni che, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbe accusato un mancamento. In seguito, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito. Il mezzo è stato recuperato dal carro attrezzi.