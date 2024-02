Giovani e social: un milione di under 35 a rischio di dipendenza patologica

Superficialità e dipendenza è questo il pericolo che corrono i giovani d’oggi per l’uso spesso compulsivo degli smartphone. Nati come elemento per stare in contatto permanente con il mondo, in realtà, in certi caso allontanano dal mondo reale, per proiettare un’immagine di chi li usa assolutamente distorta dalla realtà.

Come sempre non è lo strumento la causa del male e del disagio, ma l’utilizzo che se ne fa: una recentissima indagine realizzata da Demoskopica pone l’accento su questa piaga identificando in oltre un milione i soggetti under 35 a rischio di dipendenza patologica. E questo riguarda anche chi usa questi strumenti come lavoro: una corte giuridica di Barcellona ha riconosciuto a un dipendente di una società di moderazione di contenuti su istagram e facebook un risarcimento danni pari a chi ha avuto un incidente sul lavoro.

Per questo, un uso consapevole degli strumenti di cui disponiamo tra cui anche lo smartphone è quanto mai necessario.