Arriva dal Comune di Pietramontecorvino (Foggia) la pietra di memoria per “Nuraghe Chervu”

Biella, consegna della pietra di memoria a Su Nuraghe; Pietramontecorvino, manifestazione in ricordo dei Caduti. .

Nei giorni scorsi, nella sede biellese del Circolo culturale sardo “Su Nuraghe”, è stata consegnata al suo presidente, Saiu Battista, da Vincenzo Di Nardo la pietra di memoria dei Caduti del comune di Pietramontecorvino nella Grande Guerra. La pietra sarà collocata nell’area monumentale di “Nuraghe Chervu” accanto alle altre centinaia provenienti dai molti comuni d’Italia che hanno aderito all’iniziativa. A Pietramontecorvino, comune pugliese dell’Appennino Dauno Settentrionale in provincia di Foggia, la commemorazione dei Caduti in guerra è una manifestazione molto sentita e partecipata con sfilata lungo la via principale del paese, solenne funzione religiosa e soprattutto con il coinvolgimento attivo delle scolaresche che interpretano testi e brani legati alla Grande Guerra.