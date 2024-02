Cardiologia dell’Ospedale: attività in crescita nel 2023 con un aumento di visite ed esami del 28% rispetto al 2022

Il cuore della Cardiologia dell’ASL di Biella batte a pieno ritmo con un organico medico al completo e una crescita dell’attività ambulatoriale nel 2023 rispetto al 2022 del 28%: l’incremento di offerta di visite ed esami cardiologici è di 3.428 prestazioni in più rispetto all'anno precedente. Sono in aumento, con i Day Hospital, anche i ricoveri.

I risultati dello staff medico ed infermieristico della Struttura Complessa di Cardiologia dell’ASL BI, diretta dal Dott. Andrea Rognoni, confermano il trend positivo sia in termini qualitativi che quantitativi e l’équipe medica, ora al completo, è composta da 15 professionisti. Le visite e gli esami eseguiti presso il reparto cardiologico dell’Azienda Sanitaria biellese nel 2023 sono stati 18.611 rispetto alle 15.183 prestazioni erogate nel 2022.

Sono cresciuti anche i Day Hospital (+51), che nel 2023 sono stati 205 rispetto ai 144 del 2022, portando complessivamente i ricoveri a 1.086 (1.035 nel 2022). È l’attività nel suo complesso, anche quella interventistica, ad evidenziare un generale incremento. Gli interventi di Angioplastica sono stati 601, segnando anch’essi un +30 casi in un solo anno e 1.040 sono state le coronarografie eseguite. Sono aumentate del 29% anche le procedure interventistiche di aritmologia che hanno raggiunto quota 101, rispetto alle 72 del 2022.

Questo tipo di attività all’inizio del 2023 aveva beneficiato dell’acquisizione di un secondo iniettore angiografico, dispositivo donato grazie all’Associazione Amici dell’Ospedale con il contributo di alcuni pazienti del reparto e del CRAL ASLBI. Nel 2023 la Cardiologia di Biella è anche rientrata nella classifica tra i 4 presidi sanitari del Piemonte che si sono distinti a livello nazionale nell’ambito del Piano Nazionale Esiti a cura dell’Agenzia del Ministero della Salute, AGENAS. Il reparto cardiologico biellese si è infatti posizionato secondo in Italia con il maggior numero di infarti gravi trattati con intervento mininvasivo in Emodinamica entro 90 minuti dal primo contatto medico. In ambito infermieristico si evidenziano due specifici progetti.

A metà settembre dello scorso anno era stato dato avvio al posizionamento da parte di personale infermieristico specializzato dei “loop recorder” per il monitoraggio delle aritmie cardiache. L’Azienda Sanitaria di Biella è tra i primi centri in Piemonte ad offrire impianto e espianto dei “loop recorder” a gestione infermieristica. Sono 33 i pazienti che hanno beneficiato dell’avvio del progetto nei primi 4 mesi di attività, abbattendo nettamente i tempi di attesa per accedere a questo tipo di prestazione. È stata inoltre riorganizzata l’attività dell’ambulatorio infermieristico per la gestione dei pazienti con scompenso cardiaco, quale punto di riferimento per garantire una migliore presa in carico dei pazienti con i loro familiari. Un follow-up infermieristico precoce dopo la dimissione può cambiare la prognosi a lungo termine, incidendo positivamente su rischi riacutizzazioni. È infatti dimostrato che le persone affette da scompenso cardiaco, che hanno capacità di autocura, hanno una miglior qualità di vita, meno ricoveri e una miglior sopravvivenza.

Le tecnologie anche in ambito cardiologico sono strategiche in termini di qualità dell’assistenza ed è attivo per il reparto di Cardiologia un progetto specifico di raccolta fondi per l’acquisizione di un Poligrafo Multiparametrico, finalizzato a migliorare lo studio di determinate patologie quali valvulopatie aortiche e mitraliche. Dallo scorso anno è stato infatti avviato un sistema di screening di alcune di queste, come la stenosi aortica e l’insufficienza mitralica, per le quali lo strumento garantirebbe un referto rapido e preciso rispetto ai parametri indicati dalle linee guida internazionali per la correzione della patologia. Per informazioni sulla donazione: Ufficio Comunicazione e URP ASL di Biella: tel. 015/1515-3920 e 3921 oppure via email urp@aslbi.piemonte.it Nella settimana dal 12 al 18 febbraio, i Medici Cardiologi di Fondazione per il Tuo cuore saranno a disposizione per fornire informazioni o chiarimenti sulle malattie cardiache attraverso il numero verde gratuito 800 05 22 33 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.

Anche il personale della S.C. Cardiologia dell’ASL BI ha aderito a “Cardiologie aperte 2024” e sarà a disposizione dei cittadini per attività di prevenzione cardiovascolare, con consulenze e controllo dei fattori di rischio, giovedì 15 febbraio, dalle 9.30 alle 12.00, presso l’atrio del Ospedale di Biella. Nel 2024, inoltre, Biella ospiterà per la seconda volta il Truck Tour Banca del Cuore dedicato alla prevenzione cardiovascolare e promosso dalla Fondazione per il Tuo cuore nelle principali città italiane.

“La Direzione Generale dell’ASL di Biella ringrazia tutto lo staff medico, sanitario e amministrativo della Struttura Complessa di Cardiologia, diretta dal Dott. Andrea Rognoni. – ha dichiarato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò – È chiaro che questi dati non si improvvisano, ma sono il frutto del lavoro d’équipe di questi due anni, in linea di continuità rispetto ai fattori positivi di partenza, ma al contempo fortemente orientati all’innovazione e alla qualità dell’offerta sanitaria, grazie alla professionalità e all’impegno di tutta la squadra”.