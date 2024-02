Atap, viabilità interrotta in occasione del Carnevale a Moncrivello: interessata la corsa per Cavaglià.

Si avvisa che, per lo svolgimento del Carnevale, a Moncrivello verrà interdetta la circolazione stradale in parte del centro paese. Pertanto, le corse interessate della Linea 345 “Cavaglià – Moncrivello - Cigliano -Torino” provenendo da Cigliano, a richiesta effettueranno la fermata all'ingresso del bivio a valle del paese, per poi invertire la marcia e deviare sulla circonvallazione (SP2/via Borgomasino). Viceversa in senso opposto.

Si ricorda che nei due sensi sarà soppressa la fermata di piazza ex Municipio.