Tre, due, uno: un colpo secco e Rivoli saluta il suo storico "fungo". Un pezzo di storia diventato scomodo

Un conto alla rovescia rapido, un'esplosione secca e la struttura che si accascia, sulla sinistra. E' finita così la storia (mai troppo luminosa) del "fungo" di Rivoli. Una delle costruzioni più note per chi abita nel Comune alle porte di Torino, ma decisamente conosciuta anche da chi vive nei dintorni.

Fu costruito per essere un serbatoio pensile della Smat, con la stessa azienda che ha provveduto alla demolizione. Dominatore incontrastato (era alto 40 metri) del panorama a Ovest di Torino, negli ultimi tempi la sua presenza era diventata scomoda, anzi pericolosa, visto che la stabilità non era più una certezza. Ecco perché si è arrivati alla decisione di abbattere l'enorme manufatto.

Appuntamento fissato per questa tarda mattinata, con non pochi curiosi che si sono ritrovati nella zona o comunque hanno volto lo sguardo in quella direzione. Tra di loro, anche il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli.

Una nube di fumo si è alzata a testimoniare il risultato ottenuto con estrema precisione dai tecnici che hanno effettuato l'operazione. Il tutto è stato seguito da un applauso quali liberatorio, ma anche un tributo a un pezzo di storia della città.

Durante le operazioni, il Comune aveva dato l'ordine di allontanamento delle case più vicine. In alternativa, c'era l'ordine di tenere le finestre chiuse, così come le serrande. Al posto dell'enorme costruzione sarà realizzato un luogo di ritrovo pubblico (che dovrebbe proprio chiamarsi "il fungo") dedicato alle attività per il quartiere.