I giovani piemontesi preferiscono i licei agli indirizzi professionali e tecnici

Lo scorso 10 febbraio si sono chiuse le iscrizioni per il nuovo anno scolastico 2024 - 2025, e da quanto emerge dai dati i Licei continuano a essere preferiti da oltre la metà delle studentesse e degli studenti piemontesi che devono effettuare la scelta della Secondaria di II grado. Nel dettaglio, sono in cima alle preferenze con il 54,4% di domande sul totale di iscrizioni. Seguono con 32,8% le preferenze per gli istituti tecnici, mentre si fermano a 12,8% le preferenze per i professionali.

Il più gettonato? In particolare, l'indirizzo preferito è lo Scientifico - Opzione Scienze Applicate con il 11,57%, segue a ruota lo Scientifico con il 10%.

Per quanto riguarda l'indirizzo Tecnico il preferito è il Settore Tecnologico (Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Costruzioni, Ambiente e Territorio), segue il settore economico (Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo).

Per i professionali, la scelta dei ragazzi va principalmente all' Enogastronomia e all'Ospitalità Alberghiera (3,84%).