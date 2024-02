Cossato, ricominciano le attività alla Palestra del Parlamento

Ricominceranno questa settimana le attività sportive alla palestra del Parlamento di Cossato. Le attività erano state sospese per la necessità di adeguare la struttura ai fini di osservanza della normativa antincendio.

Il Comune, dopo aver riottenuto la piena titolarità dell’impianto realizzato più di vent’anni fa in forza di una concessione di diritto di superficie, ha immediatamente incaricato dei professionisti esperti per comprendere le difficoltà tecniche che negli ultimi anni avevano impedito di sfruttare a pieno la struttura all’ASD Città di Cossato.

Dopo una attività di ricerca delle varie certificazioni dei materiali (svolta in stretta collaborazione con l’associazione) e l’esecuzione di alcuni lavori manutentivi, ottenuto un favorevole esame del progetto da parte dei Vigili del Fuoco, è stata depositata la SCIA antincendio, documento che consente oggi di riattivare la struttura.

La palestra torna ad essere utilizzabile non solo dai ragazzi del Città di Cossato (associazione che ha ancora diritto di utilizzo della struttura sino al 2025) ma anche dagli allievi della scuole del Parlamento, che storicamente utilizzavano il plesso per l’attività motoria scolastica, attività che negli ultimi anni è stata organizzata presso la palestra Aguggia con attivazione di navetta messa a disposizione dal Comune per consentire gli spostamenti.