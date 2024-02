Biella, oltre 25 milioni a favore di interventi per cantieri aperti

Ad oggi in Biella ci sono cantieri aperti per un totale interventi pari a 25 milioni e 805 mila euro. Le linee di intervento spaziano dalla riqualificazione di diverse scuole ed istituti, alla sistemazione ed ampliamenti di molti impianti sportivi, alla messa in sicurezza di alcuni abitati e palazzi del comune. Questa Amministrazione sta lavorando in particolare per i giovani, per quella fascia di età che necessita di strutture scolastiche adeguate e di strutture sportive accoglienti e specializzate per potersi allenare ma anche per svagarsi e socializzare.

Nel dettaglio che segue i cantieri aperti ad oggi con gli importi per gli interventi: Rigenerazione urbana - Palazzo Pella – adeguamento normativo e ristrutturazione (CS + MU) - importo intervento 1.950.000 euro, Rigenerazione urbana - Scuola Primaria De Amicis, riqualificazione attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico (CS + MU) – importo intervento 1.800.000 euro; Rigenerazione urbana - Scuola Primaria Pietro Micca, riqualificazione attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico (CS + MU) – importo intervento 1.700.000 euro; Rigenerazione urbana - Scuola Secondaria di Primo Grado San Francesco, adeguamento normativo (CS RIGENERAZIONE + CS LEGGE 104/2019 smi) – importo intervento 2.450.000 euro; Rigenerazione urbana - Villa Macchi– realizzazione nuovo polo didattico interventi di ristrutturazione, adeguamento normativo, strutturale ed energetico – importo intervento 2.600.000 euro; Rigenerazione urbana – Piscina Rivetti, miglioramento strutturale ed energetico (CS + MU) – importo intervento 1.700.000 euro; Rigenerazione urbana - Bocciodromo comunale, manutenzione straordinaria (CS + MU) – importo intervento 300.000 euro; Rigenerazione urbana - Campo Rugby, riqualificazione ed interventi di ampliamento (CS + MU) – importo intervento 3.900.000 euro; Piano mense – scuola secondaria primo grado Nino Costa: realizzazione nuova mensa (cs) – importo intervento 720.000 euro; Riqualificazione infrastrutture viabilistiche Rione Favaro – importo intervento 435.000 euro; Rigenerazione urbana - Scuola Primaria Crosa, riqualificazione attraverso interventi di miglioramento strutturale ed energetico – importo intervento 2.350.000 euro.

E poi: Cittadella dello sport realizzazione nuovi impianti polivalenti cluster – importo intervento 900.000 euro; Cittadella dello sport - rigenerazione impianti sportivi esistenti – importo intervento 600.000 euro; Riqualificazione edificio via Cerrione 4 – import intervento 850.000 euro; Riqualificazione ed efficientamento energetico degli uffici comunali – importo intervento 300.000; Stadio Pozzo Lamarmora – import intervento 1.600.000 euro; Ripristino officiosità bacino rio Arico – messa in sicurezza abitato Chiavazza - acque superficiali e fognature – importo intervento 500.000 euro; Palazzetto dello sport interventi sul parquet e impianti – importo intervento 450.000 euro.

“Sono i numeri a smentire la consigliera Marta Bruschi che ieri in conferenza stampa ha dichiarato che questa amministrazione non ha aperto cantieri e non ha portato a termine quelli già aperti. Sono molto stupito che ad una consigliera così attenta sia sfuggita una cifra così rilevante - spiega il vicesindaco Giacomo Moscarola - A livello di cantieri, in questo momento la città è più viva che mai e i primi destinatari delle opere a cui stiamo lavorando sono proprio i giovani che avranno scuole più efficienti e anche più sostenibili, avranno impianti sportivi nei quali svolgere diverse discipline e allenarsi. I numeri e le immagini sono gli strumenti migliori per fare sintesi e raccontano, in maniera inconfutabile, il nostro operato”. Anche l’assessore ai Lavori Pubblici Davide Zappalà commenta: “Negli ultimi 6 mesi abbiamo inaugurato un cantiere ogni 20 giorni circa, credo che il consigliere Bruschi abbia parlato fuori luogo”.