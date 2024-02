Valdilana, lavori al giro di boa alla scuola Mario Andrion di Valle Mosso

Proseguono senza sosta i lavori presso la scuola Mario Andrion di Valle Mosso, nel comune di Valdilana.

“Si sono concluse le opere che hanno interessato il piano terra dello stabile e che hanno riguardato in modo specifico le strutture portanti, il consolidamento delle murature, il ripristino degli intonaci e la tinteggiatura – spiegano dall'amministrazione comunale - Il secondo step prevede la sistemazione del primo piano, palestra e uffici con analoghe lavorazioni che verranno eseguite con le stesse modalità. Pertanto gli alunni si sono trasferiti al piano terra per consentire l'allestimento del cantiere che per non disturbare le attività didattiche sarà operativo anche nelle ore serali".

"Ringraziamo - conclude la nota - per la collaborazione e l'impegno prestato dal personale amministrativo dell'Istituto Comprensivo, i docenti, il personale ATA , gli studenti e gli operai comunali che insieme hanno reso possibile il trasloco e l'allestimento del cantiere riducendo al minimo l'inevitabile disagio”.