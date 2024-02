Pietro Micca, tanti esordi e grandi soddisfazioni al Campionato Regionale Silver

Domenica 11 febbraio all’Accademia dello Sport si è svolta la prima prova del Campionato Regionale Silver LA/LA3 base ed avanzato, il più semplice tra tutti i livelli proposti dalla Federazione Ginnastica d’Italia.

Tante le ginnaste impegnate che si trovavano dunque ad affrontare il loro debutto nelle competizioni, con tutta l’agitazione e l’emozione che questo tipo di evento può portare nella vita di una bambina. Anche per Pietro Micca tanti esordi, a cominciare dalle piccoline di 8 anni che hanno gareggiato in LA3 base provando a fare del loro meglio per gestire l’agitazione della prima uscita davanti ad una giuria. Chiudono al 19º e 20º posto, Gioia Paterniti Martello e Vittoria Masserano, sostenute dal tifo speciale della loro compagna Adele Vergnasco, fermata da un piccolo infortunio.

In LA3 avanzato grande gara per Vittoria Bugalla che si guadagna il gradino più alto del podio, con un margine superiore ai due punti sulle avversarie. In LA avanzato, dove sono previste anche le parallele, è argento per Matilda Zotti tra le allieve 2, mentre nella categoria successiva Gilla Garbolino si posiziona terza e Francesca Solouki sesta. Tra le più grandi in categoria junior 1, secondo posto per Nicole Didoné.

La prossima settimana a Torino saranno impegnate nella seconda prova del Campionato Individuale Gold Allieve, Viola Mantoan e Giorgia Delpiano; le ragazze dovranno presentare i loro esercizi di livello avanzato, dopo che il 28 gennaio avevano aperto la stagione con gli esercizi base, chiudendo rispettivamente terza e ottava nella loro categoria di appartenenza. Un percorso agonistico piuttosto complesso quello che viene richiesto alle Allieve Gold dalla Federazione, che al momento meno di 60 ginnaste in tutta Italia sono in grado di affrontare.