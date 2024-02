Errori in pedana ma Ginnastica Biella non molla e chiude decima a Mortara

Domenica 11 febbraio 2024, a Mortara, presso l’impianto della “La Costanza 1884 Andrea Massucchi Asd” si è svolta la prima prova del campionato a squadre di serie C di Ginnastica Artistica Femminile. Ginnastica Biella, non è mai entrata in gara seriamente, commettendo una serie di errori che hanno poi determinato un risultato deludente ben al di sotto delle possibilità delle ragazze, che accompagnate in trasferta da Irina Sitnikova, potevano sicuramente meglio figurare.

Non è mancato l’impegno, ma sicuramente la giusta concentrazione dovuta alla difficoltà della gara. Tra le atlete più meritevoli, Virginia Zanetta è stata la più regolare e senza errori. Un plauso poi, a Emanuela Zeno, che accompagnata dalla tecnica Federica Berta, ha svolto una magnifica gara. Eleonora Ghione, Martina Ettolli, Rebecca Cangiano e Veronica Pastorato invece, devono credere maggiormente nelle loro capacità e mantenere la concentrazione necessaria per tutta la competizione.

Comunque, nonostante i troppi errori e le cadute, Ginnastica Biella ha ottenuto un dignitoso 10° posto in classifica, e conta di fare meglio alla seconda prova, quando la squadra potrà beneficiare anche della presenza di Anna De Filippis, in recupero fisico, dopo l’infortunio subito. Come di consueto un grazie di cuore della Società a genitori e parenti che hanno sostenuto la squadra durante la trasferta.