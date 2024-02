Bocce, Gaglianico corsaro a Chiavari

Grande vittoria in trasferta per il Gaglianico nella 5° giornata del campionato di Serie A di bocce specialità volo.

I biellesi superano 13-11 la Chiavarese al termine di un match combattutissimo, come spiega il tecnico Enzo Granaglia: ”La partita si è decisa con il confronto individuale fra il nostro Mana e Carlevaro. Noi avevamo vinto a coppie con Graziano e Cibrario nei confronti di Ceh e Lino Bruzzone, loro si erano imposti con Carlo Ballabene e Cagliero, contro Pautassi e Bunino. Quindi sul parziale di 10-12 per noi, sarebbe stato importante l'esito dell'altra individuale. Nell'ultimo tiro, sul punteggio di 9-7 per Carlevaro, sul suo punto, Mana ha colpito e carambolando ha fatto suo di due punti. Carlevaro con l'ultima boccia ha provato a togliere, ma il suo accosto non ha preso per un niente, per il definitivo 9 a 9. Un successo importante. Loro hanno giocato molto bene, noi siamo in ripresa“.

Questi i risultati e la classifica. Auxilium–Nus 10-14, Chiavarese–Gaglianico 11-13, Mondovì–La Perosina 3-21, Noventa – Marenese 15-9, Quadrifoglio – Brb 7-17. Classifica: La Perosina 20, Brb 19, Nus 13, Chiavarese 12, Gaglianico 9, Marenese e Noventa 8, Mondovì 5, Auxilium 4, Quadrifoglio 2.