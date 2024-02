Acquistare casa a Biella, i consigli migliori da seguire

Biella è indubbiamente una delle città più belle in Piemonte. In primo luogo per via del fatto che offre una notevole varietà di paesaggi, tantissimi monumenti storici, ma anche una tradizione culinaria particolarmente vivace e ricca. Insomma, a Biella c’è sempre qualcosa di cui rimanere affascinati, soprattutto per via della grande vicinanza con tanti ambienti naturali meravigliosi.

Vivere a Biella

È una delle città del nord Italia dove si nota maggiormente l’influenza di tutta la sua affascinante storia industriale. È in modo particolare l’industria tessile quella che ha reso grande Biella, come si può notare anche dalla presenza di svariate fabbriche e mulini che sono stati realizzati intorno al diciannovesimo secolo. Un patrimonio industriale di cui è facile accorgersi quando ci si sposta per la città.

Uno degli aspetti peculiari di Biella è certamente legato alla sua meravigliosa collocazione dal punto di vista geografico. È una città che si trova esattamente ai piedi della catena montuosa delle Alpi. Panorami da sogno e un equilibrio unico tra tradizione e uno stile più contemporaneo. Insomma, è facile innamorarsi di Biella, anche per via del fatto che questa città propone sempre un vasto e variegato elenco di attività ricreative. Certamente, il fatto di essere così vicina alle montagne è un punto indubbiamente a suo favore, ma non mancano anche tante aree verdi e diversi parchi. E il costo della vita? È senz’altro più basso in confronto a tante altre città italiane, in modo particolare in riferimento al confronto con città più grandi come Novara e Torino. Non bisogna dimenticare anche come l’economia biellese sia piuttosto fiorente, in modo particolare nel settore dell’industria tessile, come vuole la sua storia, ma anche nel campo della produzione di lana di elevata qualità. Chi lavora già in un ambito del genere, potrebbe farci più di un pensierino, quindi.

Quali sono i quartieri dove orientare la ricerca

La ricerca di una casa nella città di Biella passa inevitabilmente prima di tutto dall’analisi del quartiere che si adatta meglio alle proprie esigenze e anche abitudini. Ovviamente, due aspetti che si rivelano spesso e volentieri fondamentali nel prendere una decisione sono rappresentati dalla vicinanza rispetto ai vari punti dove si possono prendere i mezzi di trasporto, ma anche la vicinanza rispetto al luogo in cui si lavora.

È chiaro, quindi, che la scelta diventerà spesso e volentieri strettamente correlata a questi due aspetti. Non bisogna dimenticare anche come la presenza di scuole e altri servizi fondamentali nelle vicinanze dell’abitazione, come ad esempio degli istituti scolastici o degli asili, ma anche supermercati e negozi, può essere senz’altro spunto e motivo di riflessione ulteriore.

Il centro storico viene chiamato anche “Rione Borgo” e lo stile riporta direttamente all’epoca medievale. Il tracciato urbanistico è piuttosto moderno e i servizi presenti nelle zone centrali della città sono molto utili e variegati. Da notare il forte legame tra il quartiere degli affari e il Rio Cervo, ma in centro si trova anche la stazione dei treni. Altrimenti, si può pensare al Borgo Chiavazza, un quartiere che si trova vicino al fiume Cervo ed è più vicino all’hinterland biellese.

L’arredamento della casa