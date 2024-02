Andorno Micca, festa di Carnevale alla Casa del Riposo con gli alunni di Tavigliano

Lo scorso venerdì 9 febbraio alla Casa del Sorriso di Andorno Micca sono stati accolti i bambini della scuola primaria di Tavigliano per festeggiare insieme agli ospiti il Carnevale.

Durante la mattinata, 30 bambini in maschera hanno regalato momenti felici e divertenti ai degenti della struttura, in un incontro generazionale, nel quale vi è stato uno scambio di esperienza tra quello che è il Carnevale di oggi e quello che era il carnevale “di una volta” ( o di d’na vota come direbbero gli ospiti). I bambini hanno sfilato, hanno cantato delle filastrocche sul Carnevale e hanno infine donato agli ospiti dei disegni di loro produzione.

“E’ stata una bella ventata di allegria che i bambini, coadiuvati dalle loro maestre – che ringraziamo-, hanno voluto trasmettere ai nostri ospiti; gli anziani hanno contraccambiato regalando ai bambini un tuffo nel passato attraverso i loro ricordi di come veniva festeggiato il Carnevale – spiegano dalla Casa del Sorriso - La mattinata è stata intensa e ricca di emozioni e la nostra speranza è che di questi incontri generazionali così emozionanti e arricchenti per entrambi (sia per i bambini che per gli anziani) ce ne siano presto altri”.