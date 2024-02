Al Biella Jazz Club "The Last Coat of Pink"

Martedì 13 febbraio alle ore 21,30 sale sul palco di Palazzo Ferrero salirà la band “The last Coat of Pink” (Spaces and silences of Pink Floyd music), una rivisitazione jazzistica del repertorio floydiano.

"The Last Coat of Pink" è un trio composto da Kathya West alla voce, Alberto Dipace al pianoforte e Danilo Gallo al contrabbasso e ha all’attivo il disco omonimo uscito nel giugno 2021, per l’etichetta discografica Caligola Records.