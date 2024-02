Le telecamere de Le Iene alla Casa per Anziani Simonetti di Netro

Giulio Golia e la troupe de Le Iene nei giorni scorsi si sono recate a Netro, anche più volte, all'associazione casa per anziani Simonetti.

Hanno conosciuto gli ospiti, gli operatori, il direttore Stefano Morenghi e tra qualche settimana torneranno nella Valle Elvo.

Per scoprire lo scoop de Le Iene non perdetevi la puntata su Italia Uno di domani martedì 13 febbraio in onda dalle 21.