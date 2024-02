Biella, trovati con due coltelli in tasca a tarda notte: nei guai due uomini

Polizia impegnata a Biella nella notte tra sabato e domenica per una serie di interventi. Stando alle informazioni raccolte, due uomini, un 30enne e un 50enne, sono stati incrociati per le strade del capoluogo e sottoposti ai controlli di rito. Entrambi sono stati trovati con un paio di coltelli: rischiano, ora, il deferimento per possesso di oggetti atti ad offendere.

Il primo stava percorrendo via Italia quando, all'altezza del Battistero, è stato fermato dagli agenti, intorno alle 2.30, per alcuni accertamenti. Con sé, aveva un coltello multiuso. Analoga situazione si è registrata in via Tripoli, poco dopo le 5, dove un uomo in sella ad una bici è stato notato dalle forze dell'ordine. Anche lui, in tasca, aveva un coltello a scatto. Le armi bianche sono state sottoposte a sequestro e tutti e due verranno molto probabilmente denunciati.

Infine, tre giovanissimi in evidente stato di ubriachezza sono stati segnalati verso l'una da alcuni passanti: stando ai loro racconti, il gruppetto era intento a disturbare e importunare le persone in transito tra i Giardini Zumaglini e la vicina Piazza Vittorio Veneto. All'arrivo del personale della Questura, i tre sono stati individuati e sanzionati per ubriachezza molesta. Parliamo di una multa che si aggira intorno ai 100 euro.