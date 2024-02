Biella, il Villaggio Lamarmora piange la morte di Maria Rita Turrini: una vita dedicata al prossimo

Profondo cordoglio a Biella per la morte di Maria Rita Turrini, mancata all'affetto dei suoi cari all'età di 88 anni.

A detta di chi l'ha conosciuta, è sempre stata una persona generosa e altruista, capace di dedicare la sua vita al prossimo. Da sempre impegnata in tutte le attività che ruotavano intorno alla comunità ecclesiale del Villaggio Lamarmora, è stata anche consigliere comunale per 5 anni e ha dimostrato con i fatti (e non con le parole) cosa vuol dire la parola "carità”.

I funerali, affidati alle Onoranze Funebri Destefanis, avranno luogo alle 11 di domani, 13 febbraio, partendo dalla chiesa parrocchiale del Villaggio Lamarmora.