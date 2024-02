Servizio civile a Cascina Oremo: tre progetti per quattro volontari

Cascina Oremo accoglierà a breve quattro giovani, che andranno ad affiancare gli operatori in tre differenti progetti. Saranno quattro ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni, selezionati tramite il bando di servizio civile. Il bando scadrà tra pochi giorni, esattamente giovedì 15 febbraio.

Cascina Oremo è un progetto di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

I progetti “legati” al Servizio Civile

Il primo, denominato “Bolla su bolla”, si svolgerà nell’area di Cascina Oremo dedicata all’infanzia, la Piccola Manifattura. La persona selezionata potrà affiancare le educatrici della Cooperativa Sociale Tantintenti nelle attività con i più piccoli, aiutandoli nel loro percorso di crescita.

Il secondo, relativo all’area sportiva, è “Abilitando”. Coinvolgerà due giovani e avrà come area di servizio le attività sportive, coordinate dalla cooperativa sociale Sportivamente Scs Onlus.

Il terzo è “Fuori dal Comune”, rivolto all’area culturale, a supporto degli operatori del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, nella gestione degli eventi e nell'ideare azioni di valorizzazione e promozione dei servizi al lavoro.

Svolgendo servizio civile a Cascina Oremo i giovani potranno essere parte attiva del territorio in cui vivono, contribuire a fornire risposte concrete ai bisogni del tessuto sociale locale, ampliare la propria rete, vivere a stretto contatto con équipe di lavoro multi professionali, acquisire life skills e competenze per il proprio futuro e quello della comunità. Oltre a lavorare a contatto con la cittadinanza, parteciperanno ad attività formative e di tutoraggio, condotte da un team di esperti, per riflettere sull’esperienza e acquisire strumenti pratici da utilizzare sul lavoro.

L’impegno previsto è di almeno 25 ore per cinque giorni settimanali, con un compenso mensile di 507,30 euro. Dopo essere stato selezionato, il candidato dovrà iniziare il proprio percorso entro il mese di giugno 2024, per concluderlo dopo un anno.

Le candidature potranno essere presentate fino alle 14 di giovedì 15 febbraio.

A chi è rivolto

Il bando è rivolto a ragazze e ragazzi che hanno compiuto 18 anni e non hanno superato i 28, con cittadinanza italiana o appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea o extra Unione Europea, purché con regolare permesso di soggiorno.

La domanda può essere inviata esclusivamente online mediante la piattaforma Dol (https://domandaonline.serviziocivile.it) a cui si accede con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Chi non può ottenere lo Spid, perchè pur soggiornando regolarmente in Italia ha la cittadinanza in altri Paesi dell’Unione Europea o extra Europea, può richiedere le credenziali per accedere direttamente dall’home page di Dol.

Per saperne di più e avere un aiuto nella compilazione della domanda è possibile consultare il sito

https://ilfilodatessere.com/servizio-civile/serviziocivile@ilfilodatessere.com, o in alternativa chiamare il 366.214.6994, anche whatsapp.