Alla caffetteria Interno 21 torna il menu al melograno per il Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia

Torna per il secondo anno consecutivo, alla caffetteria Interno 21 di Biella, il menu al melograno e come l’anno scorso le ricette con il frutto simbolo della giornata mondiale contro il cancro infantile serviranno per raccogliere donazioni a favore del Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia. Accadrà giovedì 15 febbraio, in corrispondenza con la ricorrenza nata per informare sui progetti che aiutano i progressi della medicina e per accendere una luce sui più fragili tra coloro che vengono colpiti da un tumore.

Per un giorno soltanto il menu del locale che ha sede nei giardini della sede del Fondo (ingresso da via Marconi) metterà a disposizione dei suoi clienti un estratto di melograno, un primo piatto (fregola al forno con stracchino e riduzione di melograno) e un dolce (sbriciolata di mele e melograno). Per ogni portata che sarà ordinata, un euro del prezzo diventerà una donazione a sostegno del complesso di iniziative che il Fondo Edo Tempia mette in campo per restare accanto ai più piccoli e alle loro famiglie quando il cancro sconvolge le loro vite. Si va dall’assistenza scolastica a quella economica, dal supporto psicologico al servizio di trasporti fino ad attività complementari come yoga e arteterapia.

Nel 2023 gli interventi della struttura a beneficio di bambine e bambini, genitori, educatori hanno impegnato le operatrici e gli operatori per poco meno di 1200 ore, tutti servizi che il Fondo mette a disposizione gratuitamente proprio grazie all’impegno di chi dona e a iniziative come quella di giovedì 15. La caffetteria Interno 21 è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15,30.