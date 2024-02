Abbandono di gatti e colonie, a Pettinengo il sindaco fa chiarezza

A Pettinengo arrivano importanti comunicazioni circa l'abbandono di gatti. “Operazione vietata dalla legge – sottolinea il sindaco Gianfranco Bosso - Questa eventualità può far nascere nel nostro territorio delle colonie feline che semplicemente sono gatti non riconducibili ad un proprietario e di fatto randagi ma che comunque ricevono cibo dai cittadini. Disinteressarsene significa creare colonie di gatti randagi per la comunità e nel Biellese ci sono alcune aree dove si è giunti a livelli eccessivi di colonie. Il Comune sta stilando una convenzione con A.S.P.A. (Animali Solo Per Amore) in modo tale che in caso ci siano situazioni di questo genere la stessa se ne occupi con esperienza e professionalità. Pertanto in caso di gruppi di gatti non riconducibili a un proprietario si prega di avvisare ASPA al 3477563719”.