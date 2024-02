Winter Brich Trail, giornata di sport a Valdengo: primi Montani e Giovando nella 42 km FOTO e VIDEO

Giornata di sport a Valdengo per l'edizione 2024 del Winter Brich Trail, andato in scena nella giornata di oggi, 11 febbraio. Alla partenza era presente anche il sindaco, deputato e vicepresidente vicario dell'ANCI Roberto Pella.

150 i runners che hanno preso parte alla gara da 13 chilometri: alla fine, è giunto primo al traguardo Federico Magagna (Climb Runners) con un tempo pari a 55'01''. Alle sue spalle si sono posizionati Matteo Rinaldi Biolcati (Pietro Micca) e Marco Bazzocchi (Climb Runners), distanti appena tre minuti. Tra le donne, invece, ha spiccato Benedetta Broggi (Sport Project VCO) che ha avuto la meglio su Axelle Vicari (Cus Pro Patria Milano) e Francesca Maria Sorrentino (Buccella Runners Vigevano).

250, invece, i runners protagonisti della 23 chilometri, dove ha brillato Cristian Minoggio (Sport Project VCO), con un tempo di 1h37'26'', seguito a ruota dal compagno di squadra Giulio Ornati e da Gabriele Nicola (Climb Runners). Marina Cugnetto dell'Atletica Saluzzo ha chiuso al primo posto nella classifica femminile con un tempo pari a 1h59''31'' mentre si registra un secondo posto a pari merito con la coppia formata da Silvia Guenzani (GS Fulgor Prato Sesia) e Martina Chialvo (ASD Podistica Valle Varaita). Entrambe hanno chiuso il percorso in 2h02'02''.

Infine, erano 169 i corridori al via per la 42 chilometri, che ha visto come vincitore assoluto Riccardo Montani (Runcard), con un tempo pari a 3h43'46''. Andrea Visinoni (ASD Inrun) e Enrico Alfisi (Runcard) hanno centrato il secondo e terzo gradino. Eccellente prova per Chiara Giovando (Pegarun), arrivato all'arrivo con un tempo pari a 4h03'49''. A podio anche Margherita De Giuli dei Climb Runners ed Elena Ravinetto del Runcard.

Di seguito i momenti più belli della giornata, a cura di Davide Finatti.