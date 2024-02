Riascoltati per voi: The Band & Bob Dylan - Before The Flood (Live) (1974)

Sesto appuntamento per la rubrica “Riascoltati per voi”. Bob Dylan e la The Band, durante il loro tour del 1974 compongono una vera e propria opera d’arte che resterà impressa per sempre negli annali della musica, stiamo parlando di "Before the Flood”.

Non so se ve lo avevo già detto, probabilmente si è capito, personalmente i dischi dal vivo mi piacciono tantissimo! Tant’è che ”Before the Flood” è l’ennesimo album live pervaso di energia, che inserisco tra i primi posti delle mie personali classifiche.

Credo siano state poche le collaborazioni che hanno raggiunto l'apice dell’eccellenza come quella tra Bob Dylan e la The Band. Quello di oggi è un disco che raggiunge quasi la perfezione, all’interno del quale si possono ascoltare le canzoni più iconiche di Bob Dylan, come "Like a Rolling Stone" e "Knockin' on Heaven's Door”.

Le incisioni presenti in questo doppio cd sono tratte da tre diverse performance, datate tra il 30 gennaio ed il 13 e 14 febbraio del 1974. Questa elettrizzante registrazione cattura l'essenza della loro fantastica alchimia, mettendo in mostra tutta la bravura di Dylan, come cantautore, abbinata alla vena virtuosistica della The Band.

Ovviamente tra i mei brani preferiti vi posso citare, oltre a quelle iconiche appena sopra: l’open track “Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)”, “Lay Lady Lay”, la bellissima "Ballad of a Thin Man”, “Up on Cripple Creek”, la dolcissima “I Shall Be Released”. Ma di “The Night They Drove Old Dixie Down” ne vogliamo parlare? Sublime direi! Mentre nel secondo disco vi cito: “When You Awake, “The Weight” e la sempreverde ”All Along the Watchtower”, in quest’ultima si può ovviamente ascoltare un fantastico assolo di chitarra di Robbie Robertson che si sposa perfettamente con i testi di Bob Dylan. L’album si conclude con la magistrale interpretazione di “Blowin' in the Wind”, semplicemente da pelle d’oca!

"Before the Flood" è un album imperdibile per tutti i coloro i quali sono amanti del genere folk, rock e blues, la magia catturata durante il loro tour del 1974 è stata unica e inimitabile e negli anni è diventata una pietra miliare nella musica dal vivo.

Voto: 9,5

Tracce:

Disco 1:

1) Most Likely You Go Your Way (And I'll Go Mine)

2) Lay Lady Lay

3) Rainy Day Women#12 & 35

4) Knockin' on Heaven's Door

5) It Ain't Me Babe

6) Ballad of a Thin Man

7) Up on Cripple Creek

8) I Shall Be Released

9) Endless Highway

10) The Night They Drove Old Dixie Down

11) Stage Fright

Disco 2:

1) Don't Think Twice, It's All Right

2) Just Like a Woman

3) It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)

4) The Shape I'm In

5) When You Awake

6) The Weight

7) All Along the Watchtower

8) Highway 61 Revisited

9) Like a Rolling Stone

10) Blowin' in the Wind

Durata: 92 minuti.

Formazione: Bob Dylan (voce, chitarra, armonica e piano) - The Band: Robbie Robertson (chitarra e voce); Garth Hudson (organo, piano e sintetizzatore); Levon Helm (batteria e voce); Richard Manuel (piano, piano elettrico, batteria, organo e voce) e Rick Danko (basso e voce).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “Before The Flood (Live)” ma anche della The Band, di Bob Dylan e della loro musica.

Al prossimo riascolto…