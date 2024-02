Biella: Acceso diverbio durante la serata di ANPI sulle foibe e il caso Cossetto

Durante la serata organizzata dall'ANPI Valle Elvo nella quale la storica Claudia Cernigoi trattava un approfondimento sulle foibe e il caso Cossetto, un acceso diverbio tra presenti di opposte posizioni ha bruscamente interrotto la conferenza e sono volati insulti, accuse e si è arrivati quasi alle mani.

Il PMLI ha inviato in redazione un comunicato di cui pubblichiamo alcuni passaggi:



"L’Organizzazione di Biella del Partito marxista-leninista italiano (PMLI) esprime la propria solidarietà militante alla storica Claudia Cernigoi e al compagno Pierangelo Favario, Segretario della sezioni ANPI Valle Elvo e Serra, per la feroce aggressione verbale fascista durante la serata organizzata venerdì 9 febbraio, anche con l’adesione della nostra Organizzazione, presso il Museo del Territorio dal titolo “Le foibe istriane del 1943 e il caso Norma Cossetto. Come si falsifica la storia ad uso politico”. All’inizio della conferenza, dopo il cappello introduttivo del Presidente Favario, un gruppo di persone ha iniziato ad inveire contro la Cernigoi e il Presidente, urlando ignobili frasi contro la Resistenza italiana e jugoslava, insultando i presenti e cercando di impedire lo svolgimento della conferenza".

"Non vi sono dubbi sul fatto che tale vile provocazione sia stata premeditata, poiché abbiamo potuto vedere con i nostri occhi che mentre i provocatori urlavano e si dimenavano, altri due si trovavano all’ingresso della sala già pronti con il telefonino per riprendere eventuali tafferugli. Questo potrebbe essere stato fatto con l'intento di poter successivamente affermare che gli organizzatori della serata erano antidemocratici e violenti. Ci ha sorpreso l'assenza totale delle forze dell'ordine, che sono solitamente presenti anche nelle manifestazioni pacifiste, ma stranamente erano assenti ieri sera durante una conferenza così importante con la storica triestina Claudia Cernigoi".

I commenti sull'accaduto, che si leggono sui social sono molti, ne citiamo uno tra i più ragionevole e a cui affidiamo il pensiero finale:

"È una ferita ancora aperta. Occorre ragionare con saggezza spogliandosi da ogni pregiudizio ideologico. E ragionare da storici, non da militanti".