Palloncini personalizzati biodegradabili: la pubblicità del futuro!

Quando acquisti palloncini per un evento, una festa di compleanno, un matrimonio o qualsiasi altra occasione, hai mai pensato a cosa succede ai palloncini dopo quell'evento, dove vanno e dove finiscono? Ti sei mai chiesto se effettivamente i palloncini personalizzati che hai acquistato sono biodegradabili?

Sempre più spesso molte aziende e clienti sentano la necessità di fare scelte più consapevoli ed ecosostenibili e quindi si mettono alla ricerca di alternative più ecologiche anche nel campo della pubblicità.

Cosa sono i palloncini ecologici?

I palloncini ecologici, noti anche come palloncini "biodegradabili", sono realizzati in lattice naturale al 100%, proveniente da fonti responsabili per fornire palloncini ad aziende, organizzatori di eventi e clienti, quindi sono fondamentalmente un'alternativa ecologica a un palloncino normale. I palloncini in lattice sono creati con materiale di gomma di lattice biodegradabile, che è un prodotto totalmente naturale che proviene dalla linfa dell'Hevea Brasiliensis (semplicemente un albero che cresce in climi molto caldi).

Quindi, i nostri palloncini ecologici sono semplicemente linfa degli alberi modellata ed essiccata. Ciò significa quindi che se si effettuano rilasci di palloncini e i nostri prodotti vengono esposti all'aria per un lungo periodo di tempo, l'ossidazione li aiuterà a rompersi, cosa che avviene entro la prima ora dal gonfiaggio.

Tutti i palloncini in lattice sono biodegradabili al 100%.

Passa anche tu ai palloncini biodegradabili

Con la crescente popolarità dei palloncini rilasciati in occasione di eventi, feste e matrimoni, dovrai cercare un'alternativa migliore e rispettosa dell'ambiente. La buona notizia è che ci sono molte opzioni biodegradabili disponibili, quindi puoi festeggiare senza sensi di colpa. I palloncini biodegradabili impiegano solo pochi mesi per disintegrarsi, a differenza di altri che impiegano anni per decomporsi.

Se vuoi davvero fare uno sforzo in più per i nostro ambiente, ecco alcune alternative al lancio dei palloncini.

Alternative ai lanci di palloncini per feste ed eventi

Esistono tantissime alternative diverse al lancio dei palloncini che puoi realizzare in qualsiasi evento, festa o matrimonio. Ecco alcune idee che puoi incorporare nella tua giornata:

Fiori Galleggianti – il motivo per cui alcune persone lanciano i palloncini è per "lasciare andare" qualcosa o qualcuno. Un'altra bella idea per lasciare andare qualcosa è con i fiori galleggianti, lasciandoli andare lungo un fiume o un ruscello.

Pianta un albero – un altro gesto che puoi fare per celebrare qualcosa, o fare qualcosa in onore di qualcuno, è piantare un albero, o dei fiori. Questo dà una vera sensazione di vita quotidiana e anche qualcosa di super divertente da fare con gli amici o la famiglia.

Bolle: soffiare bolle è un ottimo modo per liberare i sentimenti e può rivelarsi piuttosto terapeutico. Questa idea è un ottimo modo per tenere occupati i più piccoli anche durante feste ed eventi.

