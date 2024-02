Mongrando, la fagiolata è un successo: 25 paioli per 150 chili (servizio di Davide Finatti per newsbiella.it)

Anche a Mongrando è giunto il tempo di assaggiare la Fagiolata della Pro Loco. La manifestazione ha avuto luogo stamattina, 11 febbraio, alla presenza di tanti cittadini. Per l'occasione, sono stati preparati 150 chili di fagioli, messi a cucinare in 25 paioli. L'intero ricavato andrà in beneficenza.

Di seguito, le parole del sindaco Antonio Filoni ai microfoni di Newsbiella.it