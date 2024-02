Gare di torte a Occhieppo con le maschere del Carnevale FOTO

La Capinera e il Pettirosso, il Duca e la Duchessa Filippo Maria Visconti di Occhieppo Inferiore ci raccontano di essere stati ospiti speciali del carnevale degli “Occhieppo”, nonché i giudici insieme a Don Fabrizio, della gara per “la torta più Carnevalesca” del 2024 .

“E’ stata una bellissima festa- raccontano - Vedere così tante famiglie dei due paesi riunite è stato emozionante. Per noi, che rappresentiamo lo storicità delle tradizioni dei paesi, sono i momenti importanti soprattutto per far conoscere le nuove generazioni le tradizioni e la storia del paese in cui vivono affinché possano viverla e tramandarla”.

“Scegliere la torta più carnevalesca è stato veramente difficile… poi abbiamo deciso di premiare anche quella più buona e per farlo le abbiamo provate tutte!”, dicono sorridendo con la promessa di rivedersi il prossimo anno magari con delle sorprese .