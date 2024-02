Corsi di pittura ad acquarello e per costruire giocattoli in legno con l'associazione La Fiaba

L'associazione La Fiaba organizza corsi di pittura ad acquarello e per costruire giocattoli di una volta.

Il primo si terrà domenica 25 febbraio dalle 9 in via Mazzini a Biella. Si tratta di un laboratorio per adulti e bambini dai 7 anni necessariamente accompagnati da un adulto.

Sempre in via Mazzini saranno organizzati dei corsi di pittura venerdì 23 e sabato 24 febbraio e venerdì 24 e sabato 25 maggio.